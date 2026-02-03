आज 3 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल:करीबियों का सम्मान करेंगे, मितभाषी बने रहेंगे

कन्या - रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. विदेश के मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. निवेश पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम और न्याय पर जोर रखेंगे. विविध कार्योंं ेमें गति आएगी. कार्यगति मध्यम रह सकती है. ऊंचा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन बढ़ाएं.

और पढ़ें



नौकरी व्यवसाय- कामकाज सामान्य रहेगा. पेशेवर संबंधों का ध्यान रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में सुधार बढ़ाएं. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. निरंतरता बनी रहेगी. भ्रम व बहकावे में न आएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.



धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. कार्यविस्तार पर बल दें. अपनों के लिए विशेष करने की सोच होगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.



प्रेम मैत्री- विभिन्न मामलों में करीबियों की सीख सलाह रखें. संबंध साधारण बने रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे में नहीं आएं. चर्चा में सजग रहेंं. बड़ी सोच रखें. धैर्य दिखाएं. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता लाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 6 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. नियम रखें.

---- समाप्त ----