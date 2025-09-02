scorecardresearch
 

Feedback

आज 2 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: जोखिम लेने से बचेंगे, पेशेवर विषयों में स्पष्टता रहेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 2 September 2025, Virgo Horoscope Today: घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - व्यक्तिगत मामलों में अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. प्रबंधकीय प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. कामकाज सुधार पर बना रहेगा. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन पर ध्यान देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा. प्रशासकीय मामलों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. बैंकिंग गतिविधियां में तेजी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. निजी खरीदी बढ़ा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या: हर काम सावधानी से करें, किसी से मतभेद हो सकता है 
कन्या राशि वालों के साख सम्मान में वृद्धि होगी, ये है आपका लकी कलर 
वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी. 
कन्या: प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला जल्दबाजी में ना करें, सुख के साधन बढ़ेंगे 
कार्यशैली प्रभावी रहेगी, विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उतावलेपन से बचें. निजी विषयों में उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. स्पष्टता से बात कहेंगे. मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. अपनों से तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- घर परिवार में आदर सत्कार बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. भव्यता बढ़ाएं. चिंताओं से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. निजी मामले सुखद बनेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement