आज 2 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: दशहरा पर आज कन्या राशि वाले पाएंगे उन्नति के अवसर, करें ये खास उपाय

Aaj ka Kanya Rashifal 2 October 2025, Virgo Horoscope Today: तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.

virgo horoscope
कन्या - विविध मामलों में सकारात्मकता व संसाधनों को बनाए रखेंगे. सीख सलाह से काम लेंगे. करीबियों के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा देगे. विभिन्न मोर्चों पर तेजी बनाकर रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. हर्ष आनंद से समय बीतेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य क्षेत्र में उम्मीदों को बल देंगे. योजनाओं के पालन में खरे उतरेंगे. पंरपरागत व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. करियर के प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामलों में गति बनी रहेगी. हितलाभ संवारेंगे. तेजी से कार्य पूरा करेंगे.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य सधेंगे. वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मामले हल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट होगी. संवाद वार्ता में सफल होंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. मित्रगण पक्ष में बनेंगे. निजी संबंधों में परस्पर भरोसा बढे़गा. अपनों के साथ सुख के पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. साहस बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 ऑर 6

शुभ रंग : केले के वृक्ष के समान

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. अनुशासन रखें.

