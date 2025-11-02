scorecardresearch
 

आज 2 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: मेहनत और विश्वास से सफलता पाएंगे. सूझबूझ और तार्किकता रखेंगे.

Aaj ka Kanya Rashifal 2 November 2025, Virgo Horoscope Today: पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. नवीन अनुबंध बन सकते हैं. जीवन में सुख सौख्य और स्थायित्व बढ़ेगा. साझीदारों का सहयोग मिलेगा.

कन्या - उद्योग एवं करियर विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. समय तेजी से सुधार पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण विषयों में गति लाएंगे. मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. नवीन अनुबंध बन सकते हैं. जीवन में सुख सौख्य और स्थायित्व बढ़ेगा. साझीदारों का सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. कामकाजी चर्चाओं में शामिल होंगे. मेहनत और विश्वास से सफलता पाएंगे. सूझबूझ और तार्किकता रखेंगे.


नौकरी व्यवसाय- कारोबार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. आवश्यक कार्योंं में सक्रियता रखेंगे. सहकार और सहयोग से कार्य बनेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा.


धन संपत्ति- पूंजीगत मामलों में वृद्धि होगी. बचत पर बल बनारहेगा. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य के मामले संवरेंगे. साझा गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मजबूती बनाए रहेंगे. मन के रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ विश्वास बना रहेगां प्रिय से भेंट मुलाकात होगी. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. संतुलन बढ़ाएंगे. नवीन रिश्ते संवरेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. रहन सहन संवार पाएगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 4 और 5
शुभ रंग : पिस्ता कलर


आज का उपाय : भागवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन रखें.

