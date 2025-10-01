scorecardresearch
 

आज 1 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा, परिणाम पक्ष में बनेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 1 October 2025, Virgo Horoscope Today: वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

कन्या - मित्रों की खुशी को महत्व देंगे. साझीदारी मामलों में सबका सहयोग होगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत व कौशल से लक्ष्य साधेंगे. क्षमाशीलता बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वजनों में खुशियों को साझा करेंगे. उद्योग व्यापार संवार पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अनुभवियों का साथ पाएंगे. सूझबूझ से कामकाज की गति बेहतर रहेगी. पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर बना रहेगा. पेशेवर संवाद बल पाएंगे. साहस से कार्य बनाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी में शामिल होंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाने में सफल होंगे. मित्रों के साथ मनोरंजन के मौके बनेंगे. आसपास का माहौल ऊर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. करीबियों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा संबंधी विषयों पर फोकस होगा. कार्यशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान योग अपनाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा
आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. स्पष्टता बनाए रखें.
 

