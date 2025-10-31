scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 31 October 2025: वृषभ राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, परिस्थितियां रहेंगी आपके प्रतिकूल

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 31 October 2025: किसी भी कार्य को टालने की आपकी आदत आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है. यह समय आपके लिए चेतावनी लेकर आ रहा हैं यदि आप अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Nine of wands

किसी भी कार्य में सफलता बिना संघर्ष और चुनौतियों के प्राप्त ही नहीं हो ही सकती हैं.  आपको हर हाल में चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा.  तब आप अपेक्षित सफलता को प्राप्त कर पाएंगे.  कार्य क्षेत्र में आपका आलस्य भरा व्यवहार आपके सहयोगियों के मन में आपके लिए दुर्भावना उत्पन्न कर सकता हैं. किसी भी कार्य को टालने की आपकी आदत आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है.  यह समय आपके लिए चेतावनी लेकर आ रहा हैं यदि आप अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे.  तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यह भी संभव है कि आपका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में कर दिया जाएं.  हो सकता हैं,कि उस विभाग में आप खुद में कुछ बदलाव महसूस करें.  अब समय स्वयं के जागृत होने का है.  इस समय आपको अपने कार्यों की सफलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए.  यदि परिस्थितियों प्रतिकूल है.  तो भी आप उनका सामना पूरी मजबूती और संयम के साथ करने की चेष्टा करें. जल्द ही जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो प्रकृति के काफी निकट होगा.  उसे व्यक्ति के साथ आप कई प्राकृतिक स्थलों की यात्रा की योजना बना सकते हैं. इन यात्राओं के दौरान आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. 

स्वास्थ्य: अपने खान-पान पर परहेज रखने की कोशिश करें.  अत्यधिक मीठा और तेज मिर्च मसाले वाला भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: काफी समय से अच्छी वेतन वृद्धि न होने के कारण आप चिंतित हो सकते हैं. इस समय आपके खर्चो में भी वृद्धि हो सकती है. 

रिश्ते: आपकी नकारात्मक सोच परिजनों को परेशान कर सकती हैं. इस कारण उनका स्वभाव आपके साथ थोड़ा रुखा होगा. 

---- समाप्त ----
