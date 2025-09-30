scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 30 September 2025: पेशेवरता बनाए रखें, कार्य व्यापार में निरंतरता रखें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सूझबूझ और सजगता से प्रत्येक कदम आगे बढ़ाएं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - समय सामान्य प्रभाव का बना हुआ है. धैर्य और विश्वास से उचित राह बनाएंगे. अन्य की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें. कामकाज में लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सूझबूझ और सजगता से प्रत्येक कदम आगे बढ़ाएं. जोखिम लेने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों व परिचितों की सलाह को मानें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. स्थितियां आकस्मिक बनी रहेंगी. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों से सहयोग पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्यों को साधेंगे, भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे  
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, योगा,ध्यान पर फोकस बढ़ेगा 
बड़ी धनराशि मिल सकती है, दोस्त की शादी में जा सकते हैं 
जल्दबाजी न करें, बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है 
आर्थिक संकट में आ सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है 

प्रेम मैत्री- अपनों से संबंधित आवश्यक बातों को अनदेखा न करें. वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता अपनाएंगे. मानसिक सबंधों पर जोर दें. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ आशंका में न आएं.
 
स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक रहें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना से आगे बढ़ते रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. कमतर की मदद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement