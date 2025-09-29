Vrishabh Tarot Rashifal 29 September 2025: समय बेहतर रहेगा, नए परिवर्तन अनुभव करेंगे

वृषभ (Taurus):-

Cards:-The Hierophant

जीवन कुछ इस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है. कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह की जरूरत पड़ रही हैं. जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के कुछ उपाय समझा सके.आपके आसपास के वातावरण से आ रही नकारात्मकता आपके जीवन को जीवन में हलचल मचा रही है .जिसके चलते आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्यों पर केंद्र भी नहीं कर पा रहे हैं. इस समय किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी. अपनी स्थिति को खुलकर सामने वाले को समझ पाएंगे. कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी की मदद आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मिल सकती है.जिसके चलते आप एक राहत महसूस करेंगे. जीवन में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जब हर चीज आपको दु:ख देती हुई नजर आती है बार-बार प्रयासों के बाद भी इन स्थितियों से बाहर निकालना काफी जटिल लगता है. ऐसी स्थिति में आपके गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति जिनके अनुभव जीवन जीने के बारे में बहुत अच्छे हो, की सलाह आपको हर परिस्थितियों से बाहर निकल सकती हैं. अपने परिजनों के साथ किसी कर से संबंधित विचार विमर्श कर सकते हैं. जल्दी आप जीवन में नए परिवर्तन अनुभव करेंगे.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव आपको भोजन कर सकता हैं.जिसके चलते नींद ना आने की समस्या हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से खुद को सामान्य आ सकते हैं. कुछ नए प्रयास अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे हैं.ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा.

