Vrishabh Tarot Rashifal 29 October 2025: वृषभ राशि वालों के व्यवसायिक जीवन पर पड़ेगा प्रभाव, ऑफिस में होगा फायदा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: ऐसी स्थिति में वह आपसे मदद की उम्मीद कर सकती हैं. उसकी यह परेशानी व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों में से किसी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है.  

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Eight of swords

हो सकता है कि आपकी कोई महिला मित्र वर्तमान परिस्थितियों में किसी ऐसे संकट में फंसी हुई हो.  जिससे बाहर का रास्ता उसको अभी समझ नहीं आ रहा होगा. ऐसी स्थिति में वह आपसे मदद की उम्मीद कर सकती हैं. उसकी यह परेशानी व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों में से किसी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है.  इस समय आप उसे धैर्य और संयम से स्थिति से बाहर निकलने का उपाय खोजने की सलाह दे सकते हैं. और साथ ही उसे इस बात के लिए भी सजग कर सकते हैं.  कि वह लोगों पर अति विश्वास ना करें. व्यवसाय में आप अपने साझेदार के ऊपर व्यवसाय की ज्यादातर जिम्मेदारी डालकर अपने किसी अन्य व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना में व्यस्त हो सकते हैं.  इस समय आपका साझेदार आपके साथ चालाकी करने का प्रयास कर सकता हैं. ऐसी उसके मन में मंशा बनी हुई है.  आपके किसी विरोधी के उकसाने पर वह इस कार्य को करने पर विचार कर रहा है.  यदि आप किसी भी ऐसी बात से रूबरू हो रहे हैं. जो की सामान्य ना हो. तो उस बात को नजरअंदाज ना करें.  बल्कि आपको उस बात की तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए यह आपके कार्य क्षेत्र या व्यवसाय के लिए अच्छा साबित होगा. 

स्वास्थ्य: आंख में कुछ समय पूर्व चोट लगने के कारण कोई घाव हो सकता हैं.  इस घाव को लेकर समय रहते चिकित्सक से परामर्श ले लेना इस समस्या को सही समय पर सुलझा देगा. 

आर्थिक स्थिति: किसी पर अति विश्वास करके आप अपनी जमा पूंजी किसी ऐसी योजना पर लगा सकते हैं.  जिस योजना को लेकर आप पूर्णता आश्वत नहीं  हैं. 

रिश्ते: यदि कोई समस्या आपके साथ बनी हुई है.  तो सामने वाले को इस बारे में अवश्य बताएं. 

---- समाप्त ----
