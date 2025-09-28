Vrishabh Tarot Rashifal 28 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक खराब हो सकती है, जानिए कैसा रहेगा दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The World

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ आपके घनिष्ठ संबंध आपके लिए बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकते हैं. बार बार सामने वाले का आपके साथ हर जगह उपस्थित होने कुछ लोगों की आंखों में चुभने लग सकता है. किसी परियोजना के चलते आपको विदेश जाने का सुअवसर मिल सकता हैं. इस अवसर से भविष्य की बेहतरी की योजनाएं खुल सकती हैं. विदेश से आया कोई रिश्तेदार एक बड़े अवसर को लेकर आ रहा हैं. ये समय सभी चीजों के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह लेकर आ रहा हैं. यदि आपका कोई कार्य पूरा नहीं उस रहा है, तो आपसे कोई चूक हो रही है. इस चूक को सुधारें और कार्य को पूर्ण करें. कुछ समय बाद जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकती हैं. इन संभावित परिवर्तनों से डर किसी कार्य की शुरुआत को विलंबित न करें. जीवनसाथी की विदेश में बसने की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे. कुछ स्थितियां अभी तनावपूर्ण भी हो सकती हैं. इन सभी स्थितियों से शांतिपूर्वक से निपटारा करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से खांसी ठीक न होने पर किसी दूसरे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने पैसों के निवेश की जानकारियों को संभाल कर रहे. कोई उनसे गलत न उठा लें.

रिश्तों: रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. मधुरता स्वयं बढ़ जाएगी.

---- समाप्त ----