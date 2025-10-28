Vrishabh Tarot Rashifal 28 October 2025: वृषभ राशि वालों की बाधाएं होंगी दूर, ऑफिस में बड़े अधिकारियों का मिलेगा साथ

वृषभ (Taurus):-

Cards:-Queen of wands

कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का विश्वास अपने अधिकार का दूसरों के सामने प्रयोग करने का हो सकता है. इस बात के चलते वह सभी के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता रहता हैं. उसकी इस आदत से आप नाखुश हो सकते हैं. इस समय यदि आप यह महसूस कर रहे हैं, कि अधिकारी का हस्तक्षेप आपके कार्य में रुकावट उत्पन्न कर सकता हैं. तो सामने वाले को इस बात की जानकारी अवश्य देनी चाहिए. अपने कार्यों के बीच किसी का भी हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं है. इसके कारण आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है. और साथ ही कार्य की तरफ से आपका ध्यान हट सकता है. बार-बार कहने के बाद भी सामने वाला इस बात को समझने को तैयार नहीं है. इस समय आप इस कार्य को थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं. ताकि आ रही बाधाओं से बाहर निकालने के का समाधान प्राप्त कर सकें. ये भी हो सकता हैं, कि आपके अधिकारी को आपकी यह बात अच्छी ना लगे. और वह आपको इस बात के लिए डांट दें. इस समय सामने वाले को अपनी सही स्थिति की जानकारी देना बेहतर रहेगा. ज्यादा गुस्सा करना कार्य की सफलता को खराब कर देगा.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. इससे आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छे लाभ कमाने के अवसर सामने आ सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम और सम्मान से रिश्तों को मधुरता आ सकती हैं.

