Vrishabh Tarot Rashifal 28 November 2025: चुनौतियों को पार करेंगे, प्रेम संबंध सुधरेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने की आपकी इच्छा को पूरी करना मुश्किल हो सकता हैं.दोनों के परिजन अभी इस रिश्ते के खिलाफ हो रहे हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Sevan of wands
किसी पड़ोसी से मतभेद हो सकता हैं.कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.अपने कदम को घबरा कर पीछे न हटाएं.यदि सामने को रहता नजर नहीं आ रहा.तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं.आपकी उन्नति का मार्ग आ रही चुनौतियों को पार करने के बाद ही सामने आएगा.इस बात से आप बेखबर नहीं हैं.प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने की आपकी इच्छा को पूरी करना मुश्किल हो सकता हैं.दोनों के परिजन अभी इस रिश्ते के खिलाफ हो रहे हैं.इस रिश्ते को बचाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ सकते है.

अपने प्रयासों को सफल बनाएं.धैर्य और संयम से किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम लेकर आयेंगे.इस बात पर विश्वास करें.लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश न करें.सबको खुश करना किसी के बस की बात नहीं होती हैं.इस बात को समझने का प्रयास करें.अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण हो सकता है.इस समय खट्टी और ठंडी चीजों के सेवन से परहेज रखें.

काबिलियत को पहचानेंगे, सकारात्मक रहेंगे 
गलत कार्यों का समर्थन न करें, सच के साथ डटकर खड़ रहें 
नई नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है, नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा 
स्वभाव में अहंकार और स्वार्थीपन आ सकता है, संयम-धैर्य रखें 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगा, मान सम्मान बढ़त पर रहेगा 

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छे आर्थिक लाभ के अवसर आ सकते हैं.उनको प्राप्त करें.

रिश्ते: दूसरों के अपमान को सहन न करें.अपमानित करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते खत्म कर सकते हैं.

