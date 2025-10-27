scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 27 October 2025: आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, रुका धन वापस मिल सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: आर्थिक फैसलों में कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है. हो सकता हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर कुछ लोग आपसे दूरी बना लें.

वृषभ (Taurus):-
Cards:-Five of Pentacles 
जीवनसाथी के अत्यधिक खर्चो के चलते आपकी जमा पूंजी खत्म होती नजर आ रही हैं . इस स्थिति से आपको काफी चिंता हो सकती हैं. सामने वाले को समझने के लिए किए गए प्रयास विफल साबित हो रहे हैं. सामने वाला अपनी मनमानी के चलते कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. इन समस्या से बचने के लिए आप उन सभी स्रोतों पर रोक लगा सकते हैं. जिससे की जीवनसाथी को पैसा प्राप्त हो सकता है. इसके चलते आप दोनों के बीच अच्छा खासा तनाव होने की संभावना बन रही है.

कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना में अच्छे अवसर आने से प्राप्त करने की प्रयास कर सकते हैं. आप इस बात को महसूस करेंगे. कि उच्च अधिकारी कुछ खास लोगों को ही इन अवसरों को प्राप्त करने में सफल होने दे रहे हैं. जिसके चलते आपको गुस्सा आ सकता है. और आपका कार्य क्षेत्र में मतभेद हो सकता हैं.  गलत जगह पर उम्मीद पालना आपको आहत कर सकता है.

आर्थिक फैसलों में कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है. हो सकता हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर कुछ लोग आपसे दूरी बना लें. हालांकि आपको इस बात का विश्वास है. कि जल्द ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले जैसी स्थिति में ले आएंगे. किंतु कई लोगों का चेहरा आपके सामने आने से मन विचलित होगा. 

स्वास्थ्य: किसी जहरीले कीड़े के काटने से त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं. चिकित्सक से सही उपचार के सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से आपका पैसा वापस मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. इस पेज को निवेशित करने की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार में जुड़ा नया सदस्य अपनी उच्च आर्थिक स्थिति के चलते आप लोगों को कमतर आंक सकता हैं. 

---- समाप्त ----
