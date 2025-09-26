scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 26 September 2025: वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, लापरवाही से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: इस समय सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध आपकी स्थिति को पुनः बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं. उनके सहयोग से आप अपने कार्यों को समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:- Two of Pentacles

ये समय द्वंद का हैं. व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं. यदि किसी भी प्रकार आप अपनी स्थिति को स्तर बनाए रखते हैं. तो आगे आपकी सभी स्थितियों में संतुलन अपने आप ही बन जाएगा. हो सकता हैं, कि अब कार्य क्षेत्र में कुछ कारणवश अपनी काबिलियत पूरी तरह नहीं दिखा पा रहे हैं. आपके कार्यों की गति भी पहले से कुछ धीमी हो सकती है. जिसके चलते आपके उच्च अधिकारी आपसे इस स्थिति का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं. इस समय सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध आपकी स्थिति को पुनः बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं. उनके सहयोग से आप अपने कार्यों को समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आमद से अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है. ऐसे समय में आपके लिए सलाह है कि कोई भी जोखिम भरा निवेश जैसे स्टॉक ,जुआ ,घुड़दौड़ आदि में न करें. अन्यथा आपको हानि उठाना पड़ सकती है. व्यक्तिगत रिश्तों में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. इस समय स्वयं पर भरोसा रखें चुनौतियां अपने आप आकर चली जाएंगी.

स्वास्थ्य: अपने मन को स्थिर और शांत रखें. इससे मानसिक तनाव काम रहेगा. और उच्च रक्तचाप बढ़ाने की स्थिति भी कम बनेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है. अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें.

रिश्ते: ऐसे रिश्ते जिनके सुधारने की गुंजाइश बहुत कम बची थी. अब उनमें कुछ उम्मीद नजर आने लगी है.

---- समाप्त ----
