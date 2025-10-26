Vrishabh Tarot Rashifal 26 October 2025: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Two of swords

विचारों में इतनी अधिक दुविधा बनी हुई है. कि किसी भी सही निर्णय को लेना आपके लिए इस समय काफी मुश्किल हो रहा हैं. परिवार में इस वक्त आई कोई स्थिति ऐसी हो सकती हैं. जिसके लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे. इस बात के चलते परिजनों को कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं. अब दुविधा इस बात की है,कि कैसे सभी को परेशानियों से दूर रखते हुए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए जाएं. जिससे इस स्थिति से बाहर निकलने में आसानी हो. और साथ ही वह व्यक्ति जिसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई है.

उसको अपने परिजनों से दूर रखा जा सकें. इस समय किसी अनुभवी मित्र या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सामान्य से भी कम हो सकता हैं. जिसके चलते आपका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में करने की बात की जा सकती है. इस स्थिति में आपको यह उच्च अधिकारियों की यह फैसला मानना ही पड़ेगा.

यदि आप इस स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करते हैं. तो हो सकता हैं, कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएं. इस समय मन में जो भी उथल-पुथल बनी हुई है उसका जवाब आप अपने अंतर्मन की आवाज से ले सकते हैं. आपके अंतर्मन की आवाज आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकती है. इस बात का आप विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: आंखों की किसी समस्या के चलते चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. एक छोटी सी जल्द चिकित्सा करवाने की सलाह चिकित्सक से आपको मिल सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व की आर्थिक स्थिति से वर्तमान की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है. इस बात से आप प्रसन्न है.

रिश्ते: लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें. हमेशा दूसरे की कही बात को अपने जीवन में उतरने से पहले उसको समझने का प्रयास अवश्य करें.

---- समाप्त ----