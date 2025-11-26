scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 26 November 2025: वृषभ राशि वाले क्रोध पर रखें नियंत्रण, दांपत्य जीवन में आ सकती है गलतफहमी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 26 November 2025: किसी करीबी व्यक्ति से रिश्ते खत्म हो सकते हैं. ये मानसिक आघात दे सकता हैं. इस समय धैर्य रखकर आप समस्या से बाहर निकल जाएंगे. वित्तीय मामलों में इस समय आपको सावधान रहना चाहिए.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Three of swords 

कार्यों में विलंब हो सकता हैं. जिसके कारण उच्च अधिकारियों से काफी डांट पड़ सकती हैं. इस समय आपके सामने कोई किसी दुविधा आ रही हैं. इसके निवारण के लिए आप उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं. उच्च अधिकारी के साथ आप अपनी इस  दुविधा का निवारण करने की कोशिश  कर सकते हैं. परिवार में किसी बात के चलते कलह की स्थिति बन सकती हैं. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ किसी निजी संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं. पति पत्नी के बीच गलतफहमी हो सकती हैं. प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता हैं. कोई ऐसा व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डाल सकता हैं. जिसके साथ कभी आपके अच्छे सम्बन्ध रहे होंगे. साझेदार की खराब नीयत के चलते व्यवसाय में कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं यदि समय पर निवारण नहीं किया गया. तो हो सकता हैं, कि व्यवसाय बंद होने की नौबत आ जाएं. किसी करीबी व्यक्ति से रिश्ते खत्म हो सकते हैं. ये मानसिक आघात दे सकता हैं. इस समय धैर्य रखकर आप समस्या से बाहर निकल जाएंगे. वित्तीय मामलों में इस समय आपको सावधान रहना चाहिए. जरा सा भी गलत निर्णय आपको आर्थिक संकट में डाल सकता हैं. गले में तकलीफ हो सकती हैं. ज्यादा चिल्लाने के कारण आपको गले में सूजन आ सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement