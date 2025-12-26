Vrishabh Tarot Rashifal 26 December 2025: वृषभ राशि वाले नौकरी से पाएंगे तरक्की, मानसिक तनाव रहेगा दूर

वृषभ (Taurus):-

किसी सहयोगी का ईर्ष्यालु स्वभाव कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है. इस बात की सूचना किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है. सामने वाले की हरकतों पर नजर रखें. जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना अवश्य दें. कुछ यात्राएं करना पड़ेगी. ये यात्राएं आनंददायक और फायदेमंद साबित होंगी. कुछ समय अपने शौकों के लिए निकलें. जीवन में उत्साह बनाए रखने का ये एक अच्छा तरीका है. कुछ पुराने कर्जों से मुक्ति होने से राहत की सांस लेंगे. बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी मित्र के लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते है. किसी बड़ी महिला के सहयोग से अच्छा जीवनसाथी मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अपना दबदबा बनाएं रखें. स्वभाव की नम्रता और सहयोग की भावना आपके कार्यों की सफलता में सहायक रहेगी. पुराने लोगों और मित्रों से समय समय पर मिलते रहें. ये मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे. घर में किसी बड़े बदलाव से पहले बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से राय मशवरा कर सकते है.

स्वास्थ्य: परिवार के मुखिया की तबीयत के कारण बनी चिंता कम हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: कर्जों से मुक्ति मिलेगी. आय और व्यय में संतुलन बनाएं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ जमकर खरीदारी करेंगे. मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते है.

