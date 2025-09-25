scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 25 September 2025: वृष राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, वाद-विवाद से दूर रहें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 25 September 2025: कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद एक नए जोश उमंग के साथ आप वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौट सकते हैं. इस जोश और उमंग का असर आपके आगे की योजनाओं की सफलता पर पड़ सकता है.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Four of swords

एक लंबे समय से बिना रुके कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं. खुद को व्यस्त रखना आपको अच्छा लगता है . कार्य की अधिकता के चलते कुछ समय पूर्व आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे. उस वक्त उस परेशानी का समाधान हो गया था. किंतु अब वह परेशानी आपके सामने आ रही हैं. इस परेशानी के चलते चिकित्सक ने आपको कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर शांति से व्यतीत करने को कहा है. अपने परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं. इस समय आप विश्राम और शांति के साथ आगे आने वाली योजनाओं पर विचार करेंगे. सभी परिजन आपके साथ समय व्यतीत करके काफी खुश नजर आ सकते हैं. आप पाएंगे,कि कार्य की अधिकता के चलते आप अपने परिवार के साथ समय बिताने का सुख लगभग खो ही रहे हैं. कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद एक नए जोश उमंग के साथ आप वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौट सकते हैं. इस जोश और उमंग का असर आपके आगे की योजनाओं की सफलता पर पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते आप हृदय की अनियमित गति को नजरंदाज कर रहे हैं. इस समय थोड़ा विश्राम आपके लिए आवश्यक हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो रही है. कुछ नए कार्यों का विश्लेषण आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि कार्य की अधिकता के चलते परिवार से ज्यादा समय दूर रहेंगे. तो परिजनों की अच्छी खासी नाराजगी सहन करनी पड़ेगी.

