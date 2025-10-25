Vrishabh Tarot Rashifal 25 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जीवनसाथी से दूर जा सकते हैं

वृषभ(Taurus):-

Cards:- Seven of pentacles

किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं. सामने वाले ने आपके अच्छे भले चलते हुए कार्यों के बीच में कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर दी ह. जिसके चलते कार्य समय सीमा पर पूरा नहीं होगा. इस बात की आशंका आपको हो सकती हैं. इस देरी के चलते आपके कार्य की सफलता तो प्रभावित होगी ही साथ ही आपका दूसरे को दिया हुआ वादा भी गलत साबित होगा. इस बात को लेकर आपके मन में चिंता बनी हुई है. आपके कार्यों को अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने के कारण आपके मन में असंतोष बना हुआ है.कार्य की सफलता के बाद भी कार्य में की गई कठिन मेहनत का उचित पारिश्रमिक भी आपको उचित नहीं मिल रहा है.

इस बात को लेकर आप उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं.आप अपने कार्यों के प्रति हमेशा निष्ठावान और ईमानदार रहे हैं.हमेशा आपकी कोशिश अपने कार्यों को समय पर पूरा कर के सामने वाले को कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं देने की हमेशा बनी रही है. इस सबके बावजूद आपको वह पहचान और पारिश्रमिक नहीं मिला है. जिसको प्राप्त करने की आप योग्यता रखते हैं.इस बात के चलते मन में असंतुष्टि हो सकती हैं.नई नौकरी मिलने की उम्मीद बन रही हैं. इस नौकरी में आपको अच्छा वेतनमान मिलने की संभावनाएं बन रही है. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर किसी निर्णय पर विचार कर सकते हैं. सामने वाले का हमेशा हर बात के लिए आपको दोषारोपण करना आपके सहनशक्ति के बाहर होने लगा हैं.इस बात के चलते जीवनसाथी से दूर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में लालिमा बढ़ सकती हैं.मानसिक तनाव और क्रोध इसकी वजह हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो सकती है.

रिश्ते: यदि कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी बनी हुई है. तो उसके कारण अपने पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न न होने दें.



