Vrishabh Tarot Rashifal 25 November 2025: स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, रोग-बीमारियों से सावधान रहें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Knight of wands

यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं. तो इस समय कार्य का पुनःअवलोकन करना आवश्यक हो सकता हैं. हो सकता है, कि आपकी किसी गलत धारणा के कारण कार्य की योजना में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए. जिसका समाधान इस समय कर लेना आगे किसी बड़ी रुकावट से बचा सकता है. आपको पूर्ण विश्वास है, कि आत्मविश्वास और मेहनत से निश्चय ही आप कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. ये समय आपके लिए अनुकूल हैं. इस समयआपको पदोन्नति मिल सकती हैं. साथ ही ऐसा संभव है. कि पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो जाए.

नए स्थान पर जाकर कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. हो सकता है, कि विदेश से मिलने कोई आपसे आ जाएं. किसी नई परियोजना में कार्य करने का मौका प्राप्त हो सकता है. इस परियोजना में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकती हैं. कार्य योजना के बीच में कुछ जोखिम आ सकते हैं. अपने कार्य को सफल बनाने के लिए आप कोई भी जोखिम लेने को तैयार है. इस कार्य के बीच में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसके साथ जल्द ही आपकी पहचान गहरे रिश्ते में बदल जाएगी.

स्वास्थ्य: कुछ समय से बार-बार बीमार पड़ रहे हैं. अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हुए किसी चिकित्सक से अपनी परेशानी का समाधान ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ कोई छोटा कार्य करने की तलाश कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि आप अपने प्रेम संबंध को गंभीरता से ले रहे हैं. तो जल्द ही आप दोनों विवाह बंधन में बंध सकते हैं.

