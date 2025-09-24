scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 24 September 2025: वृषभ वालों के बढ़ सकते हैं खर्चे, खुद को कर सकते हैं अकेला महसूस

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: खुद को नकारात्मकता के दौर से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. अभी भी कुछ स्थितियां आपके हाथ में है. जिनके साथ मेहनत करके आप स्थिति को पहले से अच्छा बना सकते हैं.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Five of cups

अतीत की यादों से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं.  जिसके चलते वर्तमान की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हैं. इस समय आवश्यकता अतीत की यादों से बाहर निकालने और अपने भविष्य की चिंता करने की है.  हो सकता हैं, कि कुछ रिश्तों या कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसरों को खो देने से मन आहत हो सकता हैं. इस समय आप खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं.  खुद को नकारात्मकता के दौर से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. अभी भी कुछ स्थितियां आपके हाथ में है. जिनके साथ मेहनत करके आप स्थिति को पहले से अच्छा बना सकते हैं. आपके कुछ परिजनों और मित्रों ने आपको पहले आगाह करने का प्रयास किया था. किंतु लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत के चलते अपने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया है. फिर भी उनसे अनुभव लेकर आप अपनी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं. यदि कुछ संबंध टूट गए या विघटित हो गए हैं. तो उन्हें दिल पर हावी न होने दे.  परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाएं. ताकि बाकी  कार्यों पर उनका असर न पड़े.  यदि कोई चीज आपके जीवन में नहीं होगी तो वह आपके पास आकर भी चली जाएगी.  अतः इस बात का दु:ख नहीं बनाए आगे बढ़ें. 

स्वास्थ्य: जीवन में अवसाद इतना अधिक बढ़ सकता है.  कि आप खुद को लोगों से अकेला कर लेंगे. इस समय अवसाद बाहर निकलने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: इस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है. आपके खर्च आमदनी से अधिक होने के कारण कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. 

---- समाप्त ----
