Vrishabh Tarot Rashifal 24 October 2025: पदोन्नति हो सकती है, प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025: कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता हैं. परिवार में लंबे समय से किसी के विवाह को लेकर सभी लोग काफी चिंतित बने हुए हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Four of wands
कुछ नई सोच लेकर आप किसी नए स्थान पर जा रहे सकते हैं. स्थान परिवर्तन के साथ ही आप अपने कार्य की प्रकृति में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं. नए स्थान पर अपने मित्र के सहयोग से आप एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं. आपको पूर्ण विश्वास हैं,कि आप नई जगह पर जाकर जल्द ही अपने आप को उस जगह के अनुसार ढाल लेंगे.कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता हैं. परिवार में लंबे समय से किसी के विवाह को लेकर सभी लोग काफी चिंतित बने हुए हैं.

अब स्थिति में परिवर्तन आता नजर आ रहा है.एक अच्छा विवाह प्रस्ताव सामने आने से सभी लोगों के मन में उम्मीद जाग सकती हैं.नई नौकरी की शुरुआत में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं.जो आपको आपकी करियर में मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करते नजर आएंगे. इस व्यक्ति के साथ आप अपने संबंधों को में ऐसा जुड़ाव  अनुभव कर  सकते हैं. जैसे आप बरसों से इस व्यक्ति के साथ परिचय में हों. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से अंगूठे में दर्द को लेकर परेशान हो रहे हैं.कार्य करते समय बार-बार उस दर्द का उठाना आपको परेशान कर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: माता-पिता के सहयोग से एक छोटे से घर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं.इस घर में आप अपनी काफी जमा पूंजी लग रहे हैं.

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी के साथ किसी ऐसी जगह पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं. जिस जगह के साथ आपका अतीत में कोई रिश्ता रहा हैं.

