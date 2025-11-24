scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 24 November 2025: ज्यादा चिंता ना करें, धैर्य और संयम से काम लें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 24 November 2025: आपको सफलता अवश्य मिलेगी.इस समय  किसी ऐसे अनुभव व्यक्ति से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं.जो कानूनी मामलों में दखल रखता हो.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus)

Cards:- Nine of wands

आपकी संतान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उसकी किसी गलत संगत के चलते आ सकती हैं.जिनका सामना आपको उसके साथ मिलकर करना पड़ेगा.काफी समय से आपका ध्यान उसकी संगत या उसकी शिक्षा पर नहीं जा पा रहा था. जिसके चलते वह कब अपनी राह से भटक गया.ये बात आपको पता ही नहीं चल पाई. ऐसी स्थिति में गलत लोगों के साथ रहते हुए उसने कुछ ऐसे गलत कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया.  जो की अनैतिक और अपराधिक होंगे.ऐसी स्थिति में उसे निर्दोष साबित करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है. इस समय आप जिन भी तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं.उसमें आपको दृढ़ता पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. इस समय  मन किसी अनजान शंका  से परेशान हो.किंतु यदि आप थोड़ा अधिक धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करेंगे. तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.इस समय  किसी ऐसे अनुभव व्यक्ति से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं.जो कानूनी मामलों में दखल रखता हो. हो सकता है कि इन परिस्थितियों में घिरा होने के कारण आपकी संतान को अपने द्वारा की गई गलतियों पर पछतावा हो. यह स्थिति उसको आगे भविष्य में किसी भी गलती से बचने के लिए मददगार साबित होगी.

सम्बंधित ख़बरें

आपके जीवन का सबसे बुरा दौर गुजर रहा है, क्रोध करने से बचें 
रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा 
कुंभ वाले धन का निवेश करने से बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है 
आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दें, ऐसा बीतेगा दिन 
सेहत से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें 
Advertisement

स्वास्थ्य: अत्यधिक चिंता ना करें. इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा. बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी.

आर्थिक स्थिति: संतान के किसी गलत कार्य को छुपाने के लिए या फिर संतान को उससे बाहर निकालने के लिए किसी व्यक्ति को काफी बड़ी धनराशि देना पड़ सकती है.

रिश्ता: यदि कुछ रिश्ते आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं .तो उनसे दूर रहकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement