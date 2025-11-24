Vrishabh Tarot Rashifal 24 November 2025: ज्यादा चिंता ना करें, धैर्य और संयम से काम लें

वृषभ (Taurus)

Cards:- Nine of wands

आपकी संतान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उसकी किसी गलत संगत के चलते आ सकती हैं.जिनका सामना आपको उसके साथ मिलकर करना पड़ेगा.काफी समय से आपका ध्यान उसकी संगत या उसकी शिक्षा पर नहीं जा पा रहा था. जिसके चलते वह कब अपनी राह से भटक गया.ये बात आपको पता ही नहीं चल पाई. ऐसी स्थिति में गलत लोगों के साथ रहते हुए उसने कुछ ऐसे गलत कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया. जो की अनैतिक और अपराधिक होंगे.ऐसी स्थिति में उसे निर्दोष साबित करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है. इस समय आप जिन भी तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं.उसमें आपको दृढ़ता पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. इस समय मन किसी अनजान शंका से परेशान हो.किंतु यदि आप थोड़ा अधिक धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करेंगे. तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.इस समय किसी ऐसे अनुभव व्यक्ति से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं.जो कानूनी मामलों में दखल रखता हो. हो सकता है कि इन परिस्थितियों में घिरा होने के कारण आपकी संतान को अपने द्वारा की गई गलतियों पर पछतावा हो. यह स्थिति उसको आगे भविष्य में किसी भी गलती से बचने के लिए मददगार साबित होगी.

स्वास्थ्य: अत्यधिक चिंता ना करें. इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा. बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी.

आर्थिक स्थिति: संतान के किसी गलत कार्य को छुपाने के लिए या फिर संतान को उससे बाहर निकालने के लिए किसी व्यक्ति को काफी बड़ी धनराशि देना पड़ सकती है.

रिश्ता: यदि कुछ रिश्ते आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं .तो उनसे दूर रहकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है.

