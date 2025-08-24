scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 24 August 2025: वृष राशि वाले खरीद सकते हैं नई संपत्ति, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 24 August 2025: आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता हैं. पर इस परिश्रम के बाद एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा. ऐसा आपको पूरा विश्वास हैं. संतान की शिक्षा की चिंता हो सकती हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-

Cards:- Queen of swords

किसी महिला का साथ आपके जीवन में नए बदलाव ला सकता हैं. इस समय आपके लिए कुछ भी आसान नहीं हैं. विचारों में आई नकारात्मकता आगे बढ़ने से रोकती आ रही हैं. अब इन स्थितियों से बाहर निकलने के प्रयासों में तेजी ला सकते हैं. परिजनों और मित्रों का सहयोग और प्यार आपको हौसला दे सकता हैं. जल्द ही आप खुद को सफलता के करीब पाएंगे. जीवनसाथी की तबियत काफी बिगड़ सकती हैं. जिसके कारण परिवार में तनाव हो सकता हैं. किसी अन्य जगह स्थानांतरण होने के कारण आप थोड़े चिंतित हो रहे हैं. परिवार से दूर जाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता हैं. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़कर अपने कार्यों को पूरा करें. रास्ते खुद ब खुद बनाते नजर आएंगे. आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता हैं. पर इस परिश्रम के बाद एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा. ऐसा आपको पूरा विश्वास हैं. संतान की शिक्षा की चिंता हो सकती हैं. सामने वाला अपने भविष्य को लेकर लापरवाह हैं. ये बात आपको परेशान कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार पानी आने से रोशनी धुंधली होने लगी हैं. किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पिता से संपत्ति मिलने की उम्मीद बन सकती हैं. जिसके चलते आप नई संपत्ति को खरीद सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी की परिजनों को लेकर नाराज़गी रिश्तों को खराब कर रही हैं. सामने वाले को समझने का प्रयास करेंगे.

