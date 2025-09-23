scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 23 September 2025: वृषभ राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, वाणी पर रखना होगा संयम

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके सहयोगियों का साथ आपको उस मुश्किल से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगा. अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें.  बात-बात पर अपशब्दों का प्रयोग करना कम करें.  

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Two of Pentacles

जीवन में आगे आने वाला समय थोड़ा उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.  इस समय अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित कर संतुलित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए.  हो सकता हैं, कि कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ जाएं जिनका सामना आपको अपनी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ करना पड़े.  इस समय आप जीवन में काफी असंतुलन महसूस कर रहे होंगे. यदि आप नौकरी में है तो यह द्वंद्व का समय है. इस समय किसी भी तरह से आप अपनी स्थिति नौकरी में स्थिर बनाए रखते हैं.  तो आगे का कठिन समय निकल जाएगा.  सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके सहयोगियों का साथ आपको उस मुश्किल से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगा. अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें.  बात-बात पर अपशब्दों का प्रयोग करना कम करें.  सामने वाला किस मानसिक स्थिति में आपकी समकक्ष खड़ा है. यह आप नहीं जानते. किंतु आपका गुस्सा और असंतुलित वाणी उसको आपसे चिढ़ा सकती है.  व्यवहार की नम्रता सामने वाले को आपसे अच्छा व्यवहार करने को प्रेरित करेगी.  

स्वास्थ्य: असंतुलित भोजन और अनियमित दिनचर्या आपके  जीवन को असंतुलित कर सकती हैं.  स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे.  कम से कम सुबह की सर अवश्य करें.  

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाने का प्रयास करें. आमदनी से अधिक खर्च आपके जीवन में आर्थिक संकट को उत्पन्न कर सकता हैं. 

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं.  अचानक से मित्र की बहन की शादी तय होने से आपकी यह योजना खटाई में पड़ सकती है. 

