Vrishabh Tarot Rashifal 23 October 2025: नौकरी-करियर में सावधानी बरतें, रिश्तों में झूठ-फरेब न आने दें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: इस समय व्यक्तिगत रिश्ते में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते मानसिक तनाव हो रहा है. बचाने के प्रयास करते हैं थोड़े समय है सब कुछ बेहतर होता नजर आएगा आपके रिश्ते पहले की तरह सुधर जाएंगे. 

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Two of Pentacles
इस समय नौकरी में द्वंद की स्थिति बनी हो सकती हैं. किसी ऐसी परियोजना पर इस समय कार्य कर रहे हैं. जिसमें अचानक से कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं. इस समय आपको किसी के अनुभव की आवश्यकता पड़ सकती हैं. अन्यथा इस परियोजना की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से आप इस स्थिति को लेकर मिल सकते हैं. जिससे आप पूर्व परिचित हैं. लेकिन आप दोनों के रिश्ते पूर्व में किसी गलतफहमी के चलते खराब हो गए थे.

सामने वाला आपकी सहायता के लिए तैयार हो सकता हैं. इस समय अपनी व्यक्तिगत कटुता को भुलाकर व्यावसायिक रूप से मदद कर सकता है. इस समय स्वयं को अंतर्मन से जोड़ने का प्रयास करें. अंतर्मन के फैसले सही होते हैं.

साथ ही आपकी सारी दुविधाओं का जवाब भी आपको मिल सकता हैं. इस समय व्यक्तिगत रिश्ते में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते मानसिक तनाव हो रहा है. बचाने के प्रयास करते हैं थोड़े समय है सब कुछ बेहतर होता नजर आएगा आपके रिश्ते पहले की तरह सुधर जाएंगे. 

स्वास्थ्य: दांत दर्द को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं. चिकित्सक दांत निकलवाने की सलाह दे सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: इस समय नौकरी को लेकर द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है. हो सकता हैं कि यह आपको इस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में झूठ और फरेब को आने ना दें. कई बार किसी बात से बचने के लिए बोला गया झूठ आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाता है. 

