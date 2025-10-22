scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 22 October 2025: प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, स्वस्थ रहेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 22 October 2025: पारिवारिक आयोजन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो आपके बचपन का मित्र होगा. इस व्यक्ति को लेकर आपकी भावनाओं में परिवर्तन नजर आ सकता है. जिसके चलते सामने वाले के मन की बात जानने का प्रयास कर सकते हैं.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ace of Cups 
काफी समय से प्रतियोगी परीक्षाएं देते आ रहे हैं. परंतु अभी तक अच्छी सफलता की प्राप्ति ना हो पाने के कारण मन में असंतोष बना हुआ है. इस समय आपको विश्वास हैं, कि आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे. इस विश्वास का आधार ईश्वर पर आपकी आस्था और निष्ठा हो सकती है. कुछ समय से ईश्वर के प्रति आपका विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा हैं. आपने मेहनत करने में कभी आपने कोई कोताही नहीं की है. जिसके चलते इस बार आपको सफलता की पूर्ण उम्मीद दिख रही है. प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.

पारिवारिक आयोजन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो आपके बचपन का मित्र होगा. इस व्यक्ति को लेकर आपकी भावनाओं में परिवर्तन नजर आ सकता है. जिसके चलते सामने वाले के मन की बात जानने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अभी तक आप जिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करते आ रहे हैं. अब उस अधिकारी की जगह किसी अन्य अधिकारी का आगमन होने की सूचना प्राप्त हो सकती है.

इस बात को लेकर मन दुविधा में हो सकता हैं. कि आने वाला अधिकारी किस प्रवृत्ति का होगा. अपने इश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यों की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं. आप जानते हैं, यदि आप सही यदि आप अच्छी मेहनत और लगन से कार्य करेंगे. तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से एक असाध्याय बीमारी की आशंका को लेकर आप परेशान हो रहे हैं. इस बीमारी के जांच के लिए किए गए परीक्षणों का नकारात्मक परिणाम आपको राहत की सांस दे सकता है. 

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर की होगी. इस व्यवसाय में अभी तक कोई भी सकारात्मक प्रतिफल नजर नहीं आने से मन थोड़ा चिंतित हो सकता हैं. 

रिश्ते: जिस व्यक्ति के साथ आप प्रेम करते हैं. उसके बारे में सभी जानकारियां लेने का प्रयास करें. अभी तक उसे व्यक्ति ने आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है. 

---- समाप्त ----
