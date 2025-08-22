Vrishabh Tarot Rashifal 22 August 2025: वृषभ वालों के कार्यों में आ सकती है रुकावट, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards :-Two of swords

विचारों की स्वतंत्रता आपको पसंद हैं. इसी के चलते किसी रिश्ते में बांधकर रहना आपके लिए आसान नहीं है. जिसके चलते कोई भी रिश्ता आपके साथ ज्यादा समय नहीं रह पाता है. किसी के भी साथ आप जिंदगी को आसानी से निभा नहीं पा रहे हैं. चाहकर भी इस नए रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं. सामने वाले की संगत में अपने सोच विचार में काफी बदलाव आता महसूस कर रहे है. आपको अपने कार्यों करने में रुकावट आने लगी है. कही से कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा था. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात अच्छे बदलाव ला सकती है. मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत करने जा रहे है. पूर्व में घटित किसी दुखद घटना की यादें लगातार बनी हुई है. उसके कारण कुछ नकारात्मक विचार दिमाग में लगातार बने हुए है. यदि आप किसी को अपना दुश्मन समझते है. तो इस स्थिति में उससे दोस्ती कर सकते है. समय प्रतिकूल है. इस समय आपको किसी फैसले को लेना पड़ सकता है. अन्यथा परिस्थितियां का फैसला आपके विरुद्ध हो सकता है. अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें. इस समय कूटनीति से काम लेने का है. समझौतावादी स्वभाव रखें. कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करने आगे के लिए बेहतर रहता है.

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव हो सकता है. जिसके चलते दिनचर्या और खानपान की अनियमितता हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. नौकरी के छुटने के कारण आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मन मुटाव बढ़ता जा रहा है. परिजनों ने बीच में पड़कर स्थिति को सुधारने का निर्णय किया है.

---- समाप्त ----