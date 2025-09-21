Vrishabh Tarot Rashifal 21 September 2025: वृष राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से दूर रहें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Hanged Man

जब हम जीवन में खुद को बुरी तरह जकड़ा महसूस कर रहे हैं. और चारों तरफ कोई भी रास्ता उस जकड़न से बाहर निकालने का नजर ना आ रहा हो. तो इस चीज पर विश्वास करना चाहिए. कि जल्द ही आपके जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती हैं. इस स्थिति में आप पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश करेंगे. कुछ परिवर्तन आपको सुखद लगेंगे और कुछ परिवर्तनों में खुद को ढालना काफी मुश्किल लग सकता है. इस समय आप जो भी कार्य करें या व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लें. वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा. अपना निर्णय लेते समय धैर्य और संयम को बनाए रखें. निर्णय अच्छा होगा या आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा. ये आपके निर्णय पर ही संभव होगा. हो सकता हैं, कि ऐसी स्थिति आ सकती है. कि एक बार जब आप अपने निर्णय की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे. तो आपके लिए वापस लौटना काफी मुश्किल हो जाएगा. आपको इस स्थिति में ही आगे बढ़कर अपने लिए उन्नति के रास्ते ढूंढने का परिश्रम करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य: कई बार कार्य से अवकाश लेकर विश्राम करना आपके शरीर को पुनः ऊर्जावान और जोशीला बन सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन करते समय लिखा पढ़ी जरूर कर लें. इससे आगे चलकर कोई भी मनमुटाव होने की समस्या नहीं रहेगी.

रिश्ते: जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है. एक अच्छा सा विवाह प्रस्ताव आपके मन को भा सकता है.

---- समाप्त ----