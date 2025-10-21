scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 21 October 2025: छोटा धन निवेश करेंगे, नई जगह जा सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 21 October 2025: अचानक से मिले यह स्थानांतरण आपको दुविधा में डाल सकता है. इस समय यदि आप नौकरी को छोड़ने पर विचार करते हैं. तो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Six of swords 
कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति के कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं. किसी नए व्यक्ति को आपके पद पर लाने की इच्छा के कारण आपके अधिकारी  आपको आपके स्थानांतरण किसी अन्यत्र स्थान पर होने की सूचना दे सकते हैं. इस बात को लेकर आप अचंभित हो रहे हैं. अचानक से मिले यह स्थानांतरण आपको दुविधा में डाल सकता है. इस समय यदि आप नौकरी को छोड़ने पर विचार करते हैं.तो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा.

ऐसी स्थिति में आपको स्थानांतरण को स्वीकार कर अन्य स्थान पर जाकर इस नौकरी को बनाए रखना ही सही लग रहा है.हो सकता हैं,कि जिस बात से आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं. वह बात उतनी गंभीर न हो. नई जगह पर कार्य क्षेत्र का माहौल पहले से बेहतर होने की संभावना बन रही है. जिससे आप इस नए बदलाव को आसानी से अपने अनुकूल बना पाएंगे.और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. नई जगह पर अपने व्यवहार को संयमितऔर नम्र रखेंगे.

स्वास्थ्य: किसी स्थान की यात्रा में आपको किसी जहरीले कीड़े के काटने से एक छोटा घाव हो सकता है. इस समय इस घाव को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे धन निवेश कर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं. सभी धन निवेशों से प्राप्त प्रतिफल को किसी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं.

रिश्ते: आपके प्रिय आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है. इस बात को उसका प्रेम न समझ कर अपनी बेइज्जती समझना आपको उसके व्यवहार के प्रति सचेत कर देगा.

