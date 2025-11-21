scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 21 November 2025: वृषभ राशि वाले समाज में पाएंगे मान-सम्मान, निवेश के क्षेत्र से रहें दूर

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: इस बात से परिजन खुश नजर नहीं आ सकते हैं.  मित्रों परिजनों और अन्य लोगों के समझाने के बाद भी आप अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है. किसी नए कार्य में आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- TheDevil

कई बार स्थितियों के अनुसार खुद के कार्यों को ढालना पड़ सकता हैं. ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा का कोई खास महत्व नहीं रह जाता हैं. सामने वाले के साथ खुद का सामंजस्य बैठना पड़ता हैं. चाहे वो स्थिति व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत. आप  जिस व्यक्ति से प्रेम कर बैठे हैं. वह आपसे दुगनी उम्र का हो सकता हैं . इन सब के बावजूद आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध आगे ले जाने की इच्छा रख रहे है. इस बात से परिजन खुश नजर नहीं आ सकते हैं.  मित्रों परिजनों और अन्य लोगों के समझाने के बाद भी आप अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है. किसी नए कार्य में आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है. जिनके चलते कार्य को सफलता प्राप्त करने में काफी परिश्रम करना पड़ेगा. इस बात का अंदेशा आपको हो सकता हैं. अपने उच्च अधिकारी से बात करके इस योजना में से इन व्यक्तियों को बाहर करने का प्रयास करेंगे. ये भी संभव हैं, कि इस कार्य में थोड़ा समय लग सकती हैं. और आपके कार्य में सफलता प्राप्त करने में विलंब हो जाए. किंतु इन सब के बावजूद जो सफलता प्राप्त होगी वह आपकी अपेक्षा के अनुसार ही होगी. 

स्वास्थ्य: इस समय आप अपने जनन अंगों में कुछ समय से संक्रमण महसूस कर सकते हैं. एक अच्छे चिकित्सक से मिलकर इस संक्रमण से संबंधित परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: कभी-कभी ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में हम उसे धनराशि से भी हाथ बैठते  हैं.  जो हमारी स्वयं की थी. 

रिश्ते: अपने अधिकारी से हमेशा अच्छा व्यवहार बनाए रखें.  इस बात का फायदा आपके कार्य क्षेत्र में जरूर पड़ता है.

---- समाप्त ----
