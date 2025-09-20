Vrishabh Tarot Rashifal 20 September 2025: वृष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Nine of swords

इस समय आप अपने विचारों को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. कोई भी छोटी सी बात बड़ी समस्या के रूप में सामने नजर आ सकती है. आपकी सोच सच में हर समय असफल होने का डर बना हुआ है. जिसके चलते कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं. आपकी इस मानसिक स्थिति का आपके कार्यों पर असर पड़ सकता है. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पहले अतीत की बुरी यादों से बाहर निकली यदि आप अतीत की यादों में उलझे रहेंगे तो आगे का कोई भी बदलाव आपको नजर नहीं आएगा. अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए रिसोर्ट को सकारात्मक बनाए. यदि आप अकेले किसी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं. सामने बढ़कर मदद की उम्मीद करेंगे तो आपको मदद अवश्य मिलेगी. जैसे ही विचारों में सकारात्मक आने लगेगी आप अपनी इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे और जीवन में बेहतर करने के कई रास्ते ढूंढ पाएंगे. आप किस नकारात्मक सोच का असर आपके रिश्तों पर भी पढ़ रहा है जिसके कारण आपके परिजन आपके व्यवहार से असंतुष्ट हो सकते हैं. हो सकता हैं,कि आपके जीवन साथी की आपसे नाराज़ियां काफी अधिक हो. उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा व्यायाम आपको थका रहा हैं. इस समय आपको सभी तरह के व्यायामों को थोड़े समय के लिए बंद कर देना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखापढ़ी के किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. चाहे सामने वाला आपका पूर्व परिचित ही क्यों न हों.

रिश्ते: जीवनसाथी के मित्र के यहां कुछ समय से जाने की योजना बन रही हैं. सभी लोग इस बात पर काफी उत्साहित हो सकते हैं.

