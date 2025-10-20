Vrishabh Tarot Rashifal 20 October 2025: वृषभ राशि वालों को योजनाओं में प्राप्त होगी सफलता, प्राप्त होगी पदौन्नति

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Knight of wands

नए कार्य की शुरुआत जल्द ही हो सकती हैं. आपके आत्मविश्वास तथा मेहनत से निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी. इस समय कोई आपसे मिले या आप किसी से मिले. तो जल्द ही ये पहचान गहरे रिश्ते में बदल जाएगी. यदि आपका कोई करीबी लंबे समय से विदेश में रह रहा हैं. तो उसकी आपसे मिलने आने की संभावना बन सकती हैं. यदि आपकी पदोन्नति होने वाली हैं. तो उसके लिए भी समय अनुकूल है. आ रहा समय अत्यधिक व्यस्तता, उच्च आकांक्षाएं, नए अनुभव और अनूठे लक्ष्य साथ ही इसका रोमांच इतनी आशाएं साथ लेकर आता हैं. कि कभी कभी उनको संभल पाना आपकी शक्ति से बाहर हो सकता हैं. हो सकता हैं, कि किसी स्थिति में आप पूर्णता की खोज में किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार हो जाएं. आप स्वभाव में स्वप्न देखने को नहीं बल्कि उसे साकार करने के दृष्टिकोण को पूर्ण मानते आए हैं. अपने भविष्य के लिए तैयार की गई योजनाओं को पुनरावलोकन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. हो सकता हैं, कि किसी योजना में आपको उतनी सफलता प्राप्त न हो जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं. कुछ समय अपने कार्य क्षेत्र में रहकर अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए.

स्वास्थ्य: काफी से से मुंह में छाले होने के कारण चिकित्सक कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दे सकता है.

