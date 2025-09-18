scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 18 September 2025: वृषभ राशि वालों की सेहत रहेगी अच्छी, सफलता के मिल रहे हैं योग

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 18 September 2025: कुछ समय से चली आ रही लंबी बीमारी, तनावपूर्ण संबंध या बिगड़ती आर्थिक स्थिति यदि आपको अवसाद दे रहे थे. तो अब जल्द ही स्थिति में परिवर्तन आ सकता हैं. जिससे आपको बेहतर दिशा मिल सकती हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Star

किसी कार्य में विशेषज्ञता न होते हुए भी आपको उस विषय से संबंधित कार्य मिल सकता हैं. हालांकि शुरू में आप इस कार्य को लेकर थोड़े चिंतित थे. परंतु अपनी तन्मयता और निष्ठा से आप इसको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं.  ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है. कुछ समय से चली आ रही लंबी बीमारी, तनावपूर्ण संबंध या बिगड़ती आर्थिक स्थिति यदि आपको अवसाद दे रहे थे. तो अब जल्द ही स्थिति में परिवर्तन आ सकता हैं. जिससे आपको बेहतर दिशा मिल सकती हैं. चिंतित होने की जगह अब स्वयं को उस बेहतरी के लिए तैयार कीजिए. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी.  यदि किसी परिजन से लंबे समय से खटास चली आ रही है. तो इस समय रिश्तो में मिठास आने की उम्मीद बन रही है. हो सकता हैं ,कि किसी कार्य को लेकर आप किसी तरह के संशय में पड़े हुए हो. तो इस भय से मुक्त होकर अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास आपको अच्छी सफलता तक ले जाएगा. यदि किसी कार्य की सफलता संदेश उत्पन्न हो रहा है. तो कुछ समय आराम करके अपने कार्यों का पुनः अवलोकन करें. इससे नए जोश के साथ कार्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से लीवर में संक्रमण बना हुआ है. अपने खान-पान को नियमित कर इस संक्रमण से मुक्त होने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है छोटी-छोटी धनराशि से जमा पूंजी का महत्व समझ सकते हैं. 

रिश्ते: रिश्तों में मधुरता और लचीलापन रिश्तों को हमेशा जीवंत बनाए रखता है. 

