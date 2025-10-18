scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 18 October 2025: आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: उस परियोजना में अन्य लोग किसी अन्य विभाग से संबंधित हो सकते हैं.अपने सहयोगी की मदद से परियोजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:-The Lovers
आपके अतीत का प्रेम संबंध फिर से वापस आ सकता हैं. इस समय आप किसी अन्य रिश्ते में बंधे हुए है. अतीत से आया व्यक्ति आपके वर्तमान जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है. इस समय आपको किसी एक रिश्ते का चयन करना पड़ सकता है. जिसके साथ अब आगे बढ़ सकते हैं हो सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ किसी नई परियोजना में काम करने का मौका मिल सकता हैं.उस परियोजना में अन्य लोग किसी अन्य विभाग से संबंधित हो सकते हैं.अपने सहयोगी की मदद से परियोजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे.

किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत के साथ आपको यह सलाह भी दी जाती है.कि यदि नया प्रेम संबंध कार्य क्षेत्र में के सहयोगी के साथी शुरू हो रहा है. तो कोशिश करें, कि कार्य क्षेत्र में आपके रिश्ते की भनक अन्य लोगों तक न पहुंचे. अन्यथा इस रिश्ते को लेकर व्यर्थ की अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल सकती है. जो कि आप दोनों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी. मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है. इस समय किसी के साथ आपके टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं. जो आपके मूल्यों की परीक्षा ले सकती है.सामने वाला व्यक्ति आपकी ईमानदार और मेहनत को चुनौती दे सकता हैं.

स्वास्थ्य: अचानक से जुकाम होने से गला बंद होने के साथ ही आंखों से पानी निकालने की शिकायत हो सकती है. इस समय ठंडी चीजों के सेवन से परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति: किसी नई नौकरी के मिलने से या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने से आर्थिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो सकते हैं. 

रिश्ते: यदि किसी गरीबी व्यक्ति से कोई मनमुटाव हो चुका है.तो उसको जल्द ही दूर करने का प्रयास करें.

