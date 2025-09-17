Vrishabh Tarot Rashifal 17 September 2025: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य है, साहस दिखाएंगे

2.वृषभ (Taurus):-

Cards:- Eight of swords

आप कुछ समय से किसी समस्या से घिरे हुए हैं.कुछ ऐसे लोगों के साथ आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं.जिनका अतीत आपराधिक प्रवृत्ति का हैं.ये बात आपको सभी बातों पर कार्य करने के बाद पता चली हैं.अब इस स्थिति से कैसे बाहर आएं.ये सोचकर मन भयभीत हो रहा हैं.इस समय किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जा सकती हैं.जो आपको इस दुविधा से बाहर निकलें.आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और आपको कोई बड़ा नुकसान भी ना हो.अपनी आंखों पर बंधी अतिविश्वास की पट्टी को खोलिए.सामने वाले के बारे में बिना सभी जानकारी के उसको किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना सौंपे.लोगों की बातें अपने ऊपर इतनी हावी न होने दें.कि खुद की सोच ही समाप्त हो जाएं. यदि कोई बार-बार आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है.तो आप सामने वाले से थोड़ी दूरी बना सकते हैं.किसी भी कार्य को जबरदस्ती से ना करें.यदि आप थोड़ा साहस दिखाएंगे. तो पाएंगे कि कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है.जितना की आप सोच रहे हैं.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी के चक्कर में पैरों में चोट लगवा सकते हैं. इसके चलते चलने फिरने में काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य है.ज्यादा पैसे कमाने की चाह में गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं.

रिश्ते: आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों पर विश्वास ना करें. सामने वाले को परख कर ही आगे बढ़े.



