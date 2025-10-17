Vrishabh Tarot Rashifal 17 October 2025: वाणी पर संयम रखें, सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Tower

आपके आसपास की वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं. उन्हें अपने खुले विचारों और खुली आंखों से आत्मसात करने का प्रयास करें. आपके है जिद, हठ ,तुनकमिजाजी और तानाशाही रवैए से आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इन सब के बावजूद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. अपने अड़ियल व्यवहार के कारण कार्य क्षेत्र में प्राप्त किसी महत्वपूर्ण योजना का अवसर आप खो सकते हैं. अपने उच्च अधिकारी से किसी पद को प्राप्त करने को लेकर आप उनसे बहस कर सकते हैं. जिसके चलते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण अवसर पर कार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे.

इस बात से आपका मन काफी आहत हो सकता है. अभी तक आपने जो भी कार्य किए हैं. उनसे प्राप्त सबक आपके सोचने की दिशा में परिवर्तन ला सकता हैं. अपनी जिंदगी को फिर से एक बार संवारने का मौका दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को संयमित और वाणी को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं. कई बार हम अपने आसपास झूठ और फरेब की दीवारें इसलिए बना लेते हैं. कि हम यह सोचते हैं कि बिना दिखावटी चीजों के हमें पर्याप्त सम्मान प्राप्त नहीं होगा. यह वक्त आपके आसपास की इन दीवारों को गिराकर अपने असली व्यक्तित्व को लोगों के सामने लाने का है.

मान सम्मान आपके व्यवहार और आपके कार्यों के कारण आपको प्राप्त होगा, न कि आपका दिखावटी जीवन के कारण. इस बात को आप समझ चुके हैं. जल्द ही किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. इस कार्य में यदि आप अपने मित्र के साथ साझेदारी करने की सोच रखते हैं. तो अपने इस विचार पर पुनः विचार अवश्य कर लें. हो सकता है, कि यह साझेदारी आगे चलकर आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे.

स्वास्थ्य: अपने खान-पान में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. वक्त बेवक्त और बाहर का खानपान आपके में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ साझेदारी करते समय आप दोनों के बीच सही का कागजातों या लिखा पढ़ी होना आवश्यक है. अन्यथा आगे चलकर फायदे या नुकसान में बंटवारे को लेकर काफी परेशानियां सहन करनी पड़ सकती हैं.

रिश्ते: आपके किसी परिचय के घर आया कोई व्यक्ति आपको काफी प्रभावित कर सकता है. आप अपने परिचित से उस व्यक्ति के साथ विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं.

---- समाप्त ----