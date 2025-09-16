Vrishabh Tarot Rashifal 16 September 2025: वृषभ राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, न करें ये एक गलती

वृषभ (Taurus):-

इसी के साथ अपनी समस्या को साझा न करना आपके लिए परेशानी बन सकता है. आप अकेले ही सभी समस्याओं का सामना करना चाहते हैं. कई बार यह स्थिति आपको काफी मानसिक तनाव दे देती हैं. अभी हाल ही में घटी किसी घटना के कारण आपके मन में काफी बुरे ख्याल उभरने लगे हैं. ऐसा लगता हैं , कि इस विकट परिस्थिति में छोटी सी भी गलती आपको काफी बड़ा शारीरिक नुकसान पहुंचा देगी. इस स्थिति में जल्दबाजी और लापरवाही से कार्य करना न केवल आपके बल्कि आपके करीबी लोगों के लिए भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. धैर्य, संयम तथा सावधानी के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा हैं,कि जल्दी जीवन में कुछ भयावह घटना घटित हो सकती है. तो इस बात पर अपने परिजनों के साथ अवश्य बातचीत करें. ऐसा संभव हैं, कि आप जो सोच रहे हैं. ऐसी कोई स्थिति अभी आपके सामने नहीं आई हो. पर सबसे बातें छुपा कर अपना केवल उनका विश्वास ही नहीं तोड़ रहे हैं. बल्कि अपने लिए भी परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं. परिवार हमेशा आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होता है.

स्वास्थ्य: डर और दुःख के कारण कुछ भी खाना पीना मुश्किल होने लगा हैं. इस स्थिति में शारीरिक कमजोरी अनुभव कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आगे बढ़ाने के सभी रास्ते आपने अपनी मानसिक स्थिति के चलते बंद कर लिए हैं. इस समय पैसों की तंगी हो सकती है.

रिश्ते:असुरक्षा की भावना जीवन में शक को बढ़ा सकती है शक्की स्वभाव के चलते रिश्तों में दरार पड़ सकती है.

