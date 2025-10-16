scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 16 October 2025: वेतन वृद्धि न होने से मन में निराश रहेगा, रिश्तों में तनाव रह सकता है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस समय आपसे नाराजगी बनाए हुए हैं. छोटे-छोटे बातों पर उसका आपसे विवाद हो सकता है. इस समय स्थिति हो टालने की कोशिश कीजिए. अन्यथा स्थिति गंभीर हो जाएगी. 

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Page of cups
आपके जीवन में शीघ्र ही किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता हैं. जो की उम्र में आपसे हो. उस व्यक्ति का बचपना आपकी गंभीर स्वभाव को चुनौती दे सकता हैं. शुरू-शुरू में उस व्यक्ति के साथ कार्य करना आपके लिए काफी कठिन हो रहा था. किंतु जल्द ही आप ये महसूस करेंगे. कि उस व्यक्ति की कार्य शैली और विचार कार्यों की कार्यों में आने वाली समस्याओं को सरलता से सुलझा सकते हैं. प्रेम संबंध प्रेम संबंध में प्रिय के साथ किसी ऐसी बात को ना छुपाए. जो आपके रिश्ते में तनाव ले आए.

अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें. यदि आपके किसी मित्र ने आपके साथ अपनी निजी बातों को साझा किया हैं. तो उन बातों की निजात को बनाए रखें. किसी अन्य के सामने उन बातों को ना कहे. कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस समय आपसे नाराजगी बनाए हुए हैं. छोटे-छोटे बातों पर उसका आपसे विवाद हो सकता है. इस समय स्थिति हो टालने की कोशिश कीजिए. अन्यथा स्थिति गंभीर हो जाएगी. 

स्वास्थ्य: ठंडी और खट्टी चीजों को खाने का परहेज रखें. दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: अपने किसी मित्र को दिया गया उधार समय पर वापस मिलने की आशा बनी हुई है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से वेतन वृद्धि न होने के कारण मन में निराश हो सकती हैं. 

रिश्ते: परिवार में इस समय किसी की कई बातों को लेकर तनाव हो सकता है. इस वातावरण में परिजनों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

