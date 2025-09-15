scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 15 September 2025: वृष राशि वालों को मिलेगा धोखा, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 15 September 2025: आपके प्रिय के अतीत से आया उसका पूर्व प्रेम संबंध आप दोनों के रिश्ते को तोड़ सकता हैं. सामने वाले के बातें में आप कुछ जानकारी नहीं रखते हैं. और न ही उसने आपको कुछ बताया आज तक.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus)

Cards:- The Tower

कुछ अजीब से जीवन में घटित हो रहा हैं. ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे परिस्थिति में अचानक से काफी परिवर्तन आ रहा हैं. कार्य क्षेत्र में आया कोई नए अधिकारी आगमन के साथ ही कुछ बड़े परिवर्तन कर सकता हैं. जिसके चलते काफी लोगों के स्थानांतरण हो सकते हैं. आप इस डर का सामना कर रहे हैं, कि कहीं आपका भी स्थानांतरण न हो जाए. पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके रहना सहन से ईर्ष्या करता आया हैं. उसकी मंशा आपको नीचा दिखाने की रही हैं. अचानक से कुछ ऐसी मुसीबत आपके घर पर आ सकती हैं. जिसका फायदा वो उठा लें. और आपकी बदनामी कर दें. उसके गलत इरादों से बचकर रहें.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, खानपान पर ध्यान दें 
मीन राशि वालों हो सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, खानपान का रखें ख्याल 
मकर राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 

आपके प्रिय के अतीत से आया उसका पूर्व प्रेम संबंध आप दोनों के रिश्ते को तोड़ सकता हैं. सामने वाले के बातें में आप कुछ जानकारी नहीं रखते हैं. और न ही उसने आपको कुछ बताया आज तक. इस बात से आपको प्रिय के चरित्र पर शक हो सकता हैं. उसके बारे में ओर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: आंखों से धुंधला दिखने लग रहा हैं. समय रहते आंखों की जांच न करवाने के कारण अब शल्य चिकित्सा करवाना पड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी जमापूंजी को किसी के कहने पर कही निवेशित करना आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता हैं. हो सकता हैं, कि आपको पूरी रकम वापस ही न मिलें.

रिश्ते: किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर जीवनसाथी पर शक न करें. सामने वाले से स्वयं उस विषय पर बातचीत करना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement