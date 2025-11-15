scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 15 November 2025: गलतफहमी से बचें, पैसा सही जगह निवेश करेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 15 November 2025: आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव को लेकर आएगी यह भी हो सकता हैं,कि आप किसी महिला के कारण किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए.

taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Queen of wands 
इस समय यदि आप एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो अच्छे पद और अच्छे वेतन के साथ नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. व्यक्तिगत जीवन में प्रेम या विवाह के लिए साथी की तलाश पूरी हो सकती है.इस समय किए गए कार्य आगे चलकर अच्छी सफलता दिला सकते हैं.किसी ऐसे कार्य को शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं.जिसमें आपको किसी महिला की आवश्यकता पड़ सकती हैं.जल्द ही किसी ऐसी महिला से मुलाकात हो सकती है.जो आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव को लेकर आएगी यह भी हो सकता हैं,कि आप किसी महिला के कारण किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए.

कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता का संयोजन करें.कठोर शब्द में की गई बातें से आप सामने वाले को नाराज होने की वजह दे सकते हैं.वही बात यदि आप नम्रता और धैर्य से दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे.तो हो सकता हैं, कि वह अपनी गलती समझ जाए या फिर आपकी बात उसकी पूरी तरह से समझ में आ जाए.किसी बात के चलते आपका अपने कुछ सहयोगियों के साथ मनमुटाव हो सकता हैं.इस स्थिति में आप उनके साथ जिस परियोजना पर कार्य कर रहे थे.उससे बाहर आ सकते है.हो सकता है, कि इस बात के कारण आपको उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.

स्वास्थ्य: काफी दिनों पहले हुए बुखार के बाद अभी तक खांसी ठीक नहीं हो पाई है.जिस कारण आपको गले में काफी तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर करेंगे. ऐसी कोई भी योजना जिसमें पैसा कम समय में दुगुना हो जाए.उनसे दूर रहें.

रिश्ते: परिवार के किसी व्यक्ति के कारण जीवनसाथी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है.बातचीत से इस स्थिति को दूर करने के प्रयास कर सकते हैं.

समाप्त
