scorecardresearch
 

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 14 September 2025: वृष राशि वालों को होगा आर्थिक नुकसान, फिजूलखर्च से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 14 September 2025: कार्य क्षेत्र में आए बदलाव आपके साथ सहयोगियों को भी इस समय परेशानी में डाल सकते हैं. इस समय सभी स्थितियों को शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए. आने वाला समय कुछ बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus)

Cards:- The Hierophant

जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बात त्याग और समझौते करने पड़ सकते हैं. कई बार ये समझौते मन से नहीं किए जाते. बल्कि उस समय की स्थिति के अनुसार किए जाते हैं. इस समय कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेते समय हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भूल सकते हैं. जिससे आगे चलकर आपके कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो जाएंगी. सही निर्णय जीवन में सकारात्मक ला सकता है. यदि किसी समस्या का समाधान मिलने में काफी कठिनाइयों अनुभव कर रहे हैं. तो किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाइए. आपकी सभी समस्याओं का समाधान वह पलक झपकते ही कर देंगे. साथ ही आपको आगे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए मूलमंत्र भी दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए बदलाव आपके साथ सहयोगियों को भी इस समय परेशानी में डाल सकते हैं. इस समय सभी स्थितियों को शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए. आने वाला समय कुछ बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. उस समय तक का इंतजार कीजिए.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खानपान का रखें ख्याल 
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: खाने की किसी चीज से एलर्जी हो रही है. अभी तक यह पता लगाने में नाकाम है. कि यह एलर्जी किस चीज से है.

आर्थिक स्थिति: जुए और सट्टे की लत ने अच्छी खासी जमा पूंजी को व्यर्थ कर दिया है. इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण करें.

रिश्ते: आध्यात्म की इच्छा को परिवार से दूर कर सकती हैं. साधु संतों का साथ आपको आत्मिक सुख प्रदान करता है. इस कारण परिजन थोड़े रुष्ठ हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement