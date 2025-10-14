Vrishabh Tarot Rashifal 14 October 2025: पैसों की कमी हो सकती है, गुस्से पर काबू रखें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The World



विदेश घूमने की इच्छा पूरी हो सकती है.किसी के साथ कोई ऐसा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता हैं.जिसमें आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिले.आपको मिले इस अवसर से कुछ सहयोगीजन ईर्ष्या कर सकते हैं.इस समय जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कीजिए. अपने गुस्से को कम कीजिए.और दूसरे की बात पर एकदम से प्रतिक्रिया देने की अपनी आदत को बदलने का प्रयास कीजिए. कई बार सामने वाले के गुस्से का जवाब खामोशी से देना सामने वाले को शांत कर सकता है.

माता के साथ कुछ समय किसी रमणीक स्थल पर व्यतीत कर सकते हैं.इस समय आप मन की शांति प्राप्त करने कि किसी आध्यात्मिक आश्रम की खोज कर सकते हैं.मन की शांति की खोज करते समय आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं.जो अपने मन को काबू करके अपने अंदर शांति की तलाश कर चुके हैं. इस व्यक्ति के चेहरे पर आपको संतुष्टि का भाव दिख सकता हैं. आप उस व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बाहर के खान पान से थोड़ा परहेज रखें.हो सकता हैं, खान-पान में किसी गड़बड़ी के चलते आपकी तबीयत काफी बिगड़ जाए.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक को लेकर संतुष्ट नहीं है.किसी नए व्यावसायिक स्थान खरीदने की सोच रख रहे हैं.

रिश्ते: किसी के साथ अपनी निजी बातों को बताने से पूर्व उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जरूर ले लें.

---- समाप्त ----