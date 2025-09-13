Vrishabh Tarot Rashifal 13 September 2025: वृष राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन

वृषभ(Taurus)

Cards:- Ten of Pentacles

किसी पुराने कार्य की सफलता प्राप्ति के साथ ही नए कार्य की योजना बना सकते हैं. इस योजना में आप अपने किसी कार्य भी मित्र के साथ साझेदारी करने की इच्छा रख रहे हैं. पूर्व में कुछ ऐसे कार्य में आपकी भागीदारी रही होगी. जिनसे आपको कटु सबक मिले होंगे. अब आप उन सभी बातों को याद करके अपने कार्य को सावधानी पूर्वक पूरा करने के प्रयास करेंगे. जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है. जो किसी बड़े और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता हैं. इस व्यक्ति के साथ या तो आपका प्रेम संबंध हो सकता है या कार्यक्षेत्र में साझेदारी. परिवार से पैतृक संपत्ति मिलने की उम्मीद बन सकती है. कुछ ऐसे व्यवसाय या कार्य आपको प्राप्त हो सकते हैं. जो आपके परिवार में काफी लंबे समय से चले आ रहे हो. किसी कार्य की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं. ऐसा लगेगा,जैसे जीवन के एक चक्र को पूर्ण कर आप नए दूसरे चक्र में प्रवेश कर रहे हैं. जिसमें अपनी योग्यता के अनुसार आपको सफलता प्राप्त करने होगी. माता-पिता का साथ हर क्षेत्र में आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो सकता है. अपनी सभी परिस्थितियों की सफलता का श्रेय अपने साथ कार्य करने सहयोगियों को भी बराबर देंगे. आप जानते हैं कोई भी कार्य बिना सहयोगियों के पूर्ण होना मुश्किल होता है.

स्वास्थ्य: गले में लंबे समय से खराश बनी हुई है. जीवनसाथी के बार-बार आग्रह करने पर किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: विवाह में सभी परिजनों द्वारा अच्छे खासे कीमती उपहार दिए गए हैं. मिली हुई धनराशि का सही जगह निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: हो सकता हैं,कि जीवन साथी आपकी पसंद का ना हो. किंतु अब उसी के साथ आपको अपने रिश्ते मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए.

---- समाप्त ----