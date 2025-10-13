scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 13 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे, लापरवाही ना करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: दूसरे लोग आपकी कद्र नहीं करते इस कारण आप खुद से असंतुष्ट हो रहे हैं. इस समय यदि आप किसी पर अंधविश्वास करेंगे,तो धोखा संभव है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Eight of swords

इस समय किसी स्थिति को लेकर आप काफी भ्रमित और शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में दूसरे लोगों ने आपके मार्ग में इतने अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं. कि आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचते पहुंचते नीचे आ जाते हैं.इस समय संयम से रास्ता निकालने का प्रयास करें. क्योंकि रास्ता सामने हो सकता है.किंतु यह आपको आपके स्वाभिमान की कीमत पर मिलेगा. किसी समस्या में घिरकर आप स्वयं को स्वयं का दुश्मन मान सकते हैं.

दूसरे लोग आपकी कद्र नहीं करते इस कारण आप खुद से असंतुष्ट हो रहे हैं. इस समय यदि आप किसी पर अंधविश्वास करेंगे,तो धोखा संभव है. इन सभी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए आपको अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. बल्कि खामोशी से अपनी चालों को चलना होगा.हो सकता हैं, कि इस तरह के कार्य को करने में आपका मन नहीं माने. किंतु ऐसा करना आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में आसान होगा.

स्वास्थ्य: लापरवाही के चलते आग लग सकती हैं जिससे हाथ जल सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. नौकरी के बाद कोई छोटा सा काम ढूंढने की कोशिश करेंगे.

रिश्ते: पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता हैं.किसी बड़े बुजुर्ग के दखल से विवाद समझौते तक आ जाएगा.

