Vrishabh Tarot Rashifal 13 November 2025: व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, आर्थिक लाभ पाने पर जोर रहेगा

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Seven of cups

किसी भी बात को पूरी तरह से सच मानने से पूर्व उसकी जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. चाहे वो बात आपके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित हो या व्यक्तिगत जीवन से. यदि किसी कार्य में या किसी आर्थिक वृद्धि की योजना में काफी लुभावनी बातों का वर्णन किया जा रहा हो, या फिर आगे भविष्य के लिए लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं. तो थोड़ा सचेत होना चाहिए. जब तक आप उन परिस्थितियों का सही तरह अवलोकन न कर लें.

कभी भी अपनी सहमति न दें. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा रख सकते हैं. इस समय सामने वाला बार बार कुछ न कुछ बहाना करके विवाह की बात को टाल सकता हैं. उसकी इस हरकत को नजरंदाज न करें. किसी भी स्थिति या लोगों पर विश्वास करने से पूर्व उन्हें अच्छे से समझ लें. हो सकता हैं कि आज जो स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही हैं. निकट भविष्य में वो बिल्कुल विपरीत हो जाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य इस समय ठीक चल रहा है. थोड़े व्यायाम और पौष्टिक भोजन करके आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. जिसमें आप कम जमा पूंजी में अच्छा मुनाफा कमा सके.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपनी अनबन को खत्म करने के लिए कहीं घूमने जाने की तैयारी कर सकते हैं.

