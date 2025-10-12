scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 12 October 2025: नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं, धैर्य और संयम रखें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: पूर्व में किसी योजना पर धैर्य और संयम से कार्य करते हुए परिणाम निश्चित रूप से सार्थक आए हैं. किंतु जितनी आपको अपेक्षा थी परिणाम उतने बेहतर नहीं आए हैं.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Knight of Pentacles 
इस समय कार्यों से अवकाश लेकर आराम कर सकते हैं. इस समय पूर्व की सफलता और मेहनत से मिले प्रतिफल का आनंद उठा सकते हैं. किसी नई योजना पर कार्य शुरू करने से पूर्व अपने विचारों में चल रही उथल पुथल से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं. पूर्व में किसी योजना पर धैर्य और संयम से कार्य करते हुए परिणाम निश्चित रूप से सार्थक आए हैं. किंतु जितनी आपको अपेक्षा थी परिणाम उतने बेहतर नहीं आए हैं.

अब आगे आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता हैं. हो सकता हैं, मार्ग में आ रही अनेक बाधाएं , चुनौतियां तथा विकट परिस्थितियां आपके आत्मविश्वास को डिगा दें. इस समय थोड़ा रुक कर उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं. किसी भी तरह का जोखिम उठाना आपको पसंद नहीं है. इसलिए हमेशा जोखिम भरे कार्य से दूर रहते आए हैं नए विचारों पर शक्ति लगाने से जमा जमाया रास्ता बेहतर लग सकता है. आप पूरी तरह से भरोसेमंद और सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं

स्वास्थ्य: किसी गलत खानपान के कारण एलर्जी हो सकती हैं. जिसके चलते शरीर में छोटी छोटी फुंसियां हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: इस समय कार्यों की गति धीमी होने से कोई भी बड़ा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों और मित्रों को दूसरों लोगों की बातों में आकर खराब न करें. 

---- समाप्त ----
