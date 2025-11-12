Vrishabh Tarot Rashifal 12 November 2025: क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम के साथ आपके सारे काम बनेंगे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Knight of swords

काफी समय से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगी आपके कार्यों में रुकावट डालते आ रहे हैं. आप इस बात को अभी तक नजरअंदाज करते आए हैं. स्थिति कुछ ऐसी हो सकती हैं. कि बिना सबक सिखाएं सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा. ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं. अब आप इस बात का फैसला करना चाहते हैं. चाहे इस पार या उसे पार. इस समय आपको अपनी हार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. आपको दिल से कम और दिमाग से अधिक कार्य लेना चाहिए. अपनी तर्कशक्ति और विवेक से आप सामने वाले पर हावी हो सकते हैं.

और पढ़ें

इस समय जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और ना ही किसी के दबाव में आकर किसी कार्य को पूरा करने पर अपनी सहमति दें. हो सकता हैं, कि जल्दबाजी में लिए गए आपके फैसले गलत हो जाए. जिस कारण आपको आगे चलकर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं. इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. धैर्य और संयम के साथ आप सामने वाले को अच्छा सबक सिखा सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन के कारण आपके शरीर में काफी खुजली महसूस हो सकती है. इस समय चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: दूसरों को देखकर होड़ में किए गए खर्चे आपकी बचत पूंजी में कमी ला सकते हैं.

रिश्ते:अपने करीबी सहयोगियों के साथ एक नए व्यवसाय की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

---- समाप्त ----