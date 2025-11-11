Vrishabh Tarot Rashifal 11 November 2025: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि हो सकती है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Wheel of Fortune

जीवन में न तो हमेशा अंधकार रहता है और न प्रकाश. यदि आप निरंतर किसी समान परिस्थिति से गुजर रहे हैं. तो अब बदलाव हो सकते हैं. जीवन में आने वाले बदलाव आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होंगे. वह स्थितियां जिनसे बाहर निकालने को लेकर आप सभी लोग परेशान थे. उन स्थितियों से आप सरलता से बाहर निकलते नजर आएंगे. इस बात से आप यह महसूस कर सकते हैं. कि ईश्वर ने आपकी किस्मत को पलटने की मन में सोच बना ली है. रुके हुए कार्यों में गति आ सकती हैं. जो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं. उनकी शुरुआत हो सकती हैं.

काफी लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ विवाह की आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी. दोनों के परिजन इस विवाह से और आप दोनों के बीच के आर्थिक अंतर से खुश नहीं थे. इस कारण दोनों के परिवार से सहमति नहीं मिल पाई थी. अब कुछ बदलाव अपने परिजनों की सोच में आता नजर आ रहा हैं. जल्द ही परिजनों की सहमति मिलने की संभावना नजर आने लगेगी. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ अच्छा वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना भी आ सकती हैं. चारों तरफ से सकारात्मक संदेश मिलने से मन में उत्साह और प्रसन्नता बनी हुई हैं.

स्वास्थ्य: किसी औषधि के सेवन से आपके मुंह में छाले आ गए हैं. जिसके चलते आपको कुछ भी खाना नहीं कर पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. अगर जरूरी हो तो लिखा पढ़ी अवश्य कर लें.

रिश्ते: किसी महिला के साथ संबंध परिजनों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. जिसके चलते सब लोग नाराज हो सकते हैं.

---- समाप्त ----