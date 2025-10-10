Vrishabh Tarot Rashifal 10 October 2025: वृषभ वाले धैर्य और संयम रखें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- King of Cups

जब कोई परिस्थितियों काफी जटिल दिखाई दे रही हो. तो इस समय शांति से काम लेना चाहिए और साथ ही शक्ति के जगह नीति से काम लेना आवश्यक है. कई बार जटिल परिस्थितियां परिवर्तन की बात लेकर आती हैं. अर्थात जीवन में कुछ नए परिवर्तन जल्द ही हो सकते हैं. इस समय आप कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति और पक्षपात को लेकर परेशान हो चुके हैं. जिसके चलते कार्यों को पूरा होने में देरी हो रही है. इस वजह से आप नई नौकरी की तलाश भी शुरू कर चुके हैं. और इस बात की इच्छा रखते हैं, कि जल्द ही आप किसी अन्यत्र नौकरी को प्राप्त कर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर सके. इस समय आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है. साथ ही कार्य की अधिकता के चलते कई बार परिजन भी आपसे थोड़े नाराज बने हुए हैं. अभी के समय थोड़ी सी भी मेहनत करने पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है. इस समय आपके विचारों में इतनी उथल-पुथल चल रही हैं. कि आप जितनी जल्दी किसी कार्य को लेकर उत्साहित होते हैं उतनी ही जल्दी निरुत्साहित भी हो जाते होंगे. बिना किसी प्रेरणा के आप कार्य करने में कोई उमंग या उत्साह महसूस नहीं कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा नींद आना किसी स्वास्थ्य समस्या की तरफ संकेत कर सकता है. अपने चिकित्सक से इस स्वास्थ्य समस्या को समझने और उसके उपचार करने के लिए परामर्श कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी ऐसे रिश्तेदार से आपको आर्थिक मदद मिल सकती हैं. जो कभी भी आपके परिजनों की किसी भी परेशानी में सामने आकर खड़े नहीं हुए हो.

रिश्ते: अपने आसपास के सभी रिश्तों को स्वार्थ से मत तोलिए. कुछ लोग आपके साथ निस्वार्थ भाव से भी जुड़े होते हैं उनकी इस नि:स्वार्थ भाव का पैसे से मजाक ना उड़ाए.

